Аэропорт Барселоны готовят к превращению в межконтинентальный хаб

3 июня 2026, 13:15

Комитет по развитию авиамаршрутов (CDRA) представил в мэрии Барселоны стратегический план до 2030 года, в котором закреплено намерение усилить роль аэропорта «Эль-Прат» как межконтинентального центра.

Предусмотрено расширение прямых дальнемагистральных рейсов и повышение качества пассажиропотока.В планах — открытие и усиление рейсов в Токио, Дели, Бангкок, Лиму, Лахор и Хьюстон, а также перевод сезонных маршрутов в ежедневный формат. Сам аэропорт хотят расширить и продлить взлетно-посадочную полосу.