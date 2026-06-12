Ученые предупреждают: мир ждут экстремальные погодные явления

12 июня 2026, 13:15

Климатический феномен Эль-Ниньо уже сформировался в Тихом океане и, по оценкам метеорологов, может достичь рекордной силы, сопоставимой с событием 1997 г. или даже превзойти его.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщает о 63% вероятности того, что явление станет одним из самых мощных за всю историю наблюдений.

По словам ученых, Эль-Ниньо усиливает глобальное потепление и провоцирует экстремальные погодные явления - от аномальной жары и засух до наводнений и лесных пожаров. Генсек ООН Гутерриш назвал происходящее «срочным климатическим предупреждением», подчеркнув, что эффект Эль-Ниньо лишь усиливает последствия изменения климата.Воздействие явления будет неравномерным: одни регионы столкнутся с наводнениями и штормами, другие - с засухами и жарой. Так, в Южной Америке ожидаются сильные дожди, в Австралии - риск засух и пожаров, а в Индии - усиление тепловых волн.Эксперты предупреждают, что пик явления может наступить уже осенью или зимой и, по прогнозам, его последствия способны отразиться даже на мировой экономике. Ученые призывают готовиться к усилению погодных аномалий, отмечая, что «супер Эль-Ниньо» может стать одним из самых разрушительных за последние десятилетия (Associated Press).Эль-Ниньо- климатическое явление, при котором происходит аномальное потепление поверхностных вод в центральной и восточной части Тихого океана в районе экватора. Это потепление нарушает обычные погодные циклы и влияет на климат по всему миру.