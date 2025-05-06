В небе над США заметили редкое природное явление — огненную радугу

6 мая 2025, 10:15

Это оптический феномен, который возникает при преломлении солнечного света в горизонтально расположенных шестигранных кристаллах льда в перистых облаках.

Для появления такой радуги необходимо, чтобы Солнце находилось не ниже 58 градусов над горизонтом. В отличие от обычной радуги, огненная появляется без дождя и выглядит как яркая горизонтальная дуга, переливающаяся спектральными цветами.Увидеть ее можно только в определенных широтах и при идеальных погодных условиях. Именно поэтому данное явление считается одним из самых красивых и редких в природе.