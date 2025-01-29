29 января 2025, 16:45

В Австрии на горнолыжном курорте сняли удивительное по своей красоте явление

Субсолнце, субпаргелий (ложное солнце) или «алмазная пыль» похоже на зеркало. Явление возникает благодаря отражению солнечного света от плоских граней кристаллов льда, парящих в атмосфере.


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