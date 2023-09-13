13 сентября 2023, 13:45

Радужные облака - редкое оптическое явление

Образуются во время грозового восходящего потока. Когда солнечные лучи попадают на миллионы крошечных кристаллов льда или капель воды, свет огибает их и создает яркие цвета радуги.

Эти облака очаровывают своим видом, но, к сожалению, они недолговечны.


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