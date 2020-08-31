Самозарядные алмазные аккумуляторы для самолетов

31 августа 2020, 12:45

Калифорнийский стартап NDB заявляет, что готов предложить алмазную альтернативу нынешней аккумуляторной технологии, которая будет более эффективной и устойчивой для электрических самолетов.

25 августа компания объявила, что завершила контрольные испытания своей самозарядной наноалмазной батареи, достигнув, по ее утверждению, прорывного уровня заряда 40 процентов по сравнению с эффективностью сбора заряда всего 15 процентов для коммерческих алмазов.

NBD также объявила о подписании контракта с двумя не разглашаемыми заказчиками - производителем в аэрокосмической, оборонной и охранной промышленности и европейской компанией по производству продуктов ядерного топливного цикла - для бета-версии технологии. Электрические самолеты и транспортные средства являются одними из ожидаемых первых пользователей этой технологии.

Частная компания сейчас работает над первым коммерческим прототипом своей наноалмазной батареи и планирует выпустить его к концу года. Он сказал, что запатентованный процесс самозарядки обеспечит заряд в течение всего срока службы любого устройства или машины, с временем автономной работы до 28000 лет.