НАСА видит перспективу в жидком водороде

26 июня 2019, 11:45

Финансируемые НАСА исследователи из Университета Иллинойса работают над проектом создания полностью электрического самолета, работающего на криогенном жидком водороде.

Ученые предлагают фундаментальный переход от используемого в настоящее время авиатоплива к более чистым источникам энергии для авиации. Они хотят создать новые двигательные установки с электрическим приводом для коммерческих самолетов.

Эта новая программа для самолетов с электрическим двигателем и использованием жидкого водорода называется CHEETA (Центр криогенных высокоэффективных электрических технологий для самолетов). НАСА выделяет 6 миллионов долларов на финансирование проекта в течение трех лет.

Основной задачей программы является разработка полностью электрической платформы самолета, которая использует криогенный жидкий водород в качестве источника энергии.