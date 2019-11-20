NASA презентовало первый электро-самолет

20 ноября 2019, 11:45

Национальное Управление по Аэронавтике и Космосу (NASA) представило свой первый электрический самолет X-57 Maxwell.

Оно работало над ним с 2015 года. Maxwell стал первым полностью электрическим самолетом, которое создало агентство. Его презентация состоялась в летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии.

Самолет предназначен для транспортировки небольшого количества пассажиров на близкие расстояния. Это связано с ограничениями, которые имеют его батареи. Кроме того, NASA представило симулятор, который позволит пилотам и инженерам понять, как именно самолет будет вести себя в небе. Устройство также позволит им уже сейчас использовать системы Maxwell, которые пока на находятся в разработке.