NASA впервые провело трансляцию из глубин космоса при помощи лазера

20 декабря 2023, 11:45

В рамках эксперимента по оптической связи в глубоком космосе NASA транслировал потоковое видео сверхвысокой четкости с рекордного расстояния в 31 млн км.

Чтобы сделать демонстрацию нового достижения американской космической индустрии «незабываемой», выбрали сюжет с рыжим котом Татерсом, играющим лучом лазерной указки.



15-секундное тестовое видео было загружено на космический аппарат Psyche перед его запуском. Его трансляцию провели с помощью новейшего инструмента, называемого летным лазерным приемопередатчиком. Видеосигналу потребовалось 101 секунда, чтобы достичь Земли.



Сигнал принял телескоп Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института.



В NASA уверены, что подобные технологии в будущем позволят осуществить миссии человека за пределы околоземной орбиты.

