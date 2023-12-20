20 декабря 2023, 11:45

NASA впервые провело трансляцию из глубин космоса при помощи лазера

В рамках эксперимента по оптической связи в глубоком космосе NASA транслировал потоковое видео сверхвысокой четкости с рекордного расстояния в 31 млн км.

Чтобы сделать демонстрацию нового достижения американской космической индустрии «незабываемой», выбрали сюжет с рыжим котом Татерсом, играющим лучом лазерной указки.

15-секундное тестовое видео было загружено на космический аппарат Psyche перед его запуском. Его трансляцию провели с помощью новейшего инструмента, называемого летным лазерным приемопередатчиком. Видеосигналу потребовалось 101 секунда, чтобы достичь Земли.

Сигнал принял телескоп Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института.

В NASA уверены, что подобные технологии в будущем позволят осуществить миссии человека за пределы околоземной орбиты.


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