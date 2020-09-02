Лазерные сообщения в космос

2 сентября 2020, 9:45

Несмотря на технологический прогресс, NASA по-прежнему испытывает трудности с отправкой и получением данных из далеких космических аппаратов.

Именно поэтому изображение из космоса могут быть зернистыми. Однако, похоже, найдено решение проблемы - NASA будет передавать сообщение в космос с помощью лазеров.

В следующем году NASA получит новые лазерные установки, которые будут выпускать инфракрасные лучи с Земли до космических аппаратов и принимать их. Там агентство сможет обмениваться данными, которые не будут искажены. У этого метода есть один недостаток: инфракрасные лазеры не могут нормально проходить через облака. Поэтому NASA сможет обмениваться информацией с космическими аппаратами только в ясную погоду. Зато новый метод улучшит скорость передачи данных в 10-100 раз по сравнению с существующими радиосистемами.