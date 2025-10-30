Экспериментальный самолет X-59 совершил свой первый полет

30 октября 2025, 8:45

Разработчики X-59 – NASA и Lockheed Martin – поставили цель – создать самолет, способный преодолеть сверхзвуковую скорость (около 1225 км/час) без создания оглушительного звукового удара.

Длина X-59 – 29 метров, размах крыла – 9 метров, предельная скорость – до 1500 км/час.В свой первый полет X-59 вылетел из аэропорта города Палмдейл в Калифорнии и примерно час кружил над пустыней Мохаве. Свидетелями полета стали многие фотографы и любители авиации, которые поделились изображениями и видеороликами в социальных сетях.Планируется, что после этого первого полета X-59 будет переведен в Центр летных исследований имени Армстронга NASA для дальнейших испытательных исследований.Если NASA с помощью самолета X-59 сможет доказать, что сверхзвуковые полеты могут быть «тихими», это поможет снять запрет на сверхзвуковые полеты над населенными пунктами США, что значительно сократит время в полете.