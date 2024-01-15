NASA и Lockheed Martin представили "тихий" сверхзвуковой самолет X-59 Quesst

15 января 2024, 17:45

В Агентстве уверяют, что самолет:

способен преодолеть звуковой барьер без громкого звукового удара, или «хлопка», возникающего, когда самолет достигает сверхзвуковой скорости;

у самолета вместо лобового стекла - 4К-монитор;

длина X-59 составляет 30,4 м, ширина - 9 м. Ожидается, что он будет лететь со скоростью в 1,4 раза быстрее звука - 1488 км в час;

Реактивный самолет X -59 Quiet SuperSonic Technology (Quesst) строится на заводе Lockheed Martin Skunk Works в Палмдейле, штат Калифорния, с 2019 года.

После завершения летных испытаний NASA запустит самолет над несколькими городами США, чтобы собрать информацию о звуке, генерируемом X-59.