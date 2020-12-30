Совместная разработка гражданского сверхзвукового самолета X-59 от NASA

30 декабря 2020, 12:15

NASA и Lockheed Martin завершили работы над крылом «тихого» пассажирского самолета X-59. Следующим этапом развития X-59 станет объединение трех основных секций (фюзеляжа, крыла и планера) в единую конструкцию.

Это произойдет весной 2021 года. Lockheed Martin разрабатывает X-59 в рамках проекта QueSST. Программа подразумевает разработку технологий, которые в перспективе позволят сделать сверхзвуковые самолеты достаточно тихими, чтобы они могли выполнять сверхзвуковые полеты над населенной частью суши.Конструкторы рассчитывают снизить шумность X-59 с помощью планера специальной аэродинамической конструкции уменьшающей интенсивность и количество ударных волн, образуемых при полетах на сверхзвуковых скоростях.Согласно документации проекта, длина однодвигательного демонстратора «тихого» сверхзвукового самолета составит 28,7 метра. Он получит обычные вертикальный киль и горизонтальные рули для маневрирования на малой скорости полета. В августе американская компания GE Aviation поставила NASA первые два турбовентиляторных двигателя F414-GE-100, предназначенных для установки на демонстратор X-59.