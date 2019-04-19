19 апреля 2019, 10:15

Самый большой в мире самолёт Stratolaunch model 351 совершил свой первый полёт

Американский самолёт Stratolaunch model 351, являющийся на сегодняшний день самым большим летательным аппаратом на планете, совершил свой первый полёт.

Гигантский самолёт Stratolaunch model 351, с размахом крыла 117 метров и весом около 227 тонн, произвёл взлёт из воздушно-космического порта в Мохаве (Калифорния) и пробыл в полёте немногим более 2,5 часов. Как можно увидеть на представленных кадрах, на фоне сопровождавшего его летательного аппарата, самолёт Stratolaunch model 351 выглядит настоящим гигантом, однако, несмотря на свою огромную массу и невероятно большой размах крыльев, экипажу удалось успешно посадить самолёт, доказав, тем самым, что его эксплуатация полностью безопасна.

В перспективах самолёт Stratolaunch model 351 предполагается использовать для запуска космических аппаратов и космических кораблей, при этом, специалисты обращают внимание на тот факт, что разработка гигантского самолёта заняла всего лишь 7 лет, что с учётом сложности его конструкции, является весьма значительным достижением.
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