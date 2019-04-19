Самый большой в мире самолёт Stratolaunch model 351 совершил свой первый полёт

19 апреля 2019, 10:15

Американский самолёт Stratolaunch model 351, являющийся на сегодняшний день самым большим летательным аппаратом на планете, совершил свой первый полёт.

Гигантский самолёт Stratolaunch model 351, с размахом крыла 117 метров и весом около 227 тонн, произвёл взлёт из воздушно-космического порта в Мохаве (Калифорния) и пробыл в полёте немногим более 2,5 часов. Как можно увидеть на представленных кадрах, на фоне сопровождавшего его летательного аппарата, самолёт Stratolaunch model 351 выглядит настоящим гигантом, однако, несмотря на свою огромную массу и невероятно большой размах крыльев, экипажу удалось успешно посадить самолёт, доказав, тем самым, что его эксплуатация полностью безопасна.В перспективах самолёт Stratolaunch model 351 предполагается использовать для запуска космических аппаратов и космических кораблей, при этом, специалисты обращают внимание на тот факт, что разработка гигантского самолёта заняла всего лишь 7 лет, что с учётом сложности его конструкции, является весьма значительным достижением.