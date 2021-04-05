Фрагменты первого в мире самолета лежат на поверхности на Марса

5 апреля 2021, 10:45

Летательный аппарат «Флайер 1» можно считать первым в мире самолетом, который смог поднять человека в воздух и совершить успешную посадку. Он был разработан братьями Уилбером и Орвиллом Райт и впервые оторвался от земли в 1903 году на территории долины Китти Хок, штат Северная Каролина.

На данный момент самолет является музейным экспонатом, но одна из его частей относительно недавно была отправлена на Марс.

Запуск произошел в конце июля 2020 года и уже в феврале текущего года старинная деталь прибыла на далекую планету. Возможно, по этим датам вы уже догадались, вместе каким аппаратом она была доставлена на марсианскую территорию. Но если нет — мы сейчас как раз обо всем этом поговорим. Заодно разберемся, для чего исследователи отправляют в космос детали старой техники и как часто это происходит.

Отправка части самого первого самолета в истории имеет символический характер. По словам нынешних членов семьи Райт, изобретатели были бы очень рады узнать, что их творение войдет в историю изучения других планет. Аэрокосмическое агентство NASA очень любит символические знаки и отправка фрагмента самолета «Флайер 1» на далекую планету вместе с первым марсианским вертолетом — это отличная идея. Совсем скоро летательный аппарат Ingenuity совершит свой первый полет на Марсе. А под его солнечной панелью находится фрагмент самолета, который около 100 лет назад совершил свой первый полет над земной поверхностью.

Напомним, что Братья Райт - это два американца, которые известны как изобретатели первого в истории рабочего самолета. Ранее люди уже создавали летательные аппараты, однако братьям Райт удалось управлять самолетов в воздухе. Это дало большой толчок развитию авиастроения.

Внутрь самолета «Флайер 1» мог поместиться только один человек. Длина его деревянного корпуса составляла 6.4 метра, размах крыла достигал 12.3 метров, а высота равнялась 2.7 метрам. Масса пустого самолета равнялась 274 килограммам. Как можно понять, это был достаточно большой и тяжелый летательный аппарат. Однако, это не помешало ему разогнаться до 48 километров в час. Для создания этого самолета братьям Райт понадобилось менее 1000 долларов.

