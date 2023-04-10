В Швейцарии представили новый гиперзвуковой самолёт

10 апреля 2023, 17:45

Швейцарский стартап Destinus презентовал образец летательного аппарата, который может стать новой главой в истории авиации — он значительно быстрее существующих аналогов.

Сейчас полёт из Франкфурта-на-Майне в Сидней занимает более 20 часов. Новый самолёт совершит его всего за 4 часа 15 минут. Из Бразилии в Дубай он долетит за 3,5 часа, из Мемфиса в Токио – за 3 часа 15 минут.Он сможет подниматься в стратосферу на высоту до 50 км над землёй и развивать скорость в 5-6 раз больше скорости звука, то есть до 6-7 тыс. км/ч. Пока неясно, когда и сколько пассажиров самолет сможет взять на борт.