Американский гиперзвуковой самолёт сможет облететь землю за 2-3 часа

9 февраля 2018, 9:15

Авиастроительная компания «Boeing», занимающаяся разработкой военного гиперзвукового самолёта, обнародовала некоторые данные о характеристиках и возможностях своего уникального проекта.

Как следует из представленных данных, реализация проекта, получившего название Boeing Valkyrie II, намечена на вторую половину 30-х годов. При этом, перспективность нового воздушного судна крайне велика, так как благодаря особой технологии, гиперзвуковой военный самолёт сможет облететь планеты всего лишь за 2-3 часа, что позволяет наносить ядерные удары по практически любым позициям противника. Несмотря на тот факт, что гиперзвуковой самолёт Boeing Valkyrie II позиционируется как боевой гиперзвуковой летательный аппарат, функциональные возможности этого воздушного средства являются достаточно широкими, что позволяет выполнять наблюдательные, разведывательные и мониторинговые полёты.

Скептики в свою очередь утверждают, что в действительности, реализация столь уникального проекта, при текущих технологиях, либо нецелесообразна, либо же и вовсе невозможна, поскольку при проработке деталей, могут появиться самые различные проблемы, решение которых приведёт к существенному удорожанию проекта.





