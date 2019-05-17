Каковы перспективы развития украинской военной авиации?

17 мая 2019, 10:15

К сожалению, все годы независимости Украины, развитием авиации никто особо и не занимался. Время от времени делали вид, что модернизируют.

Однако и после окончания активной фазы войны на Донбассе в 2015 году никто не смог внятно изложить концепцию развития. Такая пассивность очень скоро может поставить Украину перед огромной проблемой - изношенные самолеты просто не смогут подниматься в воздух. У военных специалистов есть такой термин "прогнозированный срок службы", который зависит исключительно от усталости металла и закладывается еще на этапе проектирования летательного аппарата. Итак, судя по всему, для Воздушных cил Украины картина складывается весьма неприглядная: основной парк как-то фронтовой истребитель МиГ-29, истребитель-перехватчик Су-27, штурмовик Су-25, даже учебно-боевой Л-39 "Альбатрос" может чисто теоретически долетать только до 2030 года. Исключение составляет только военно-транспортный Ил-76, который долетает до 2035 года. Фактически "дедлайн", когда начнут массово сыпаться самолеты - это 2025 года.Что же нужно изменить, чтобы существенно изменить ситуацию? Организация собственного производства универсального самолета, способного заменить хотя бы два-три типа машин. Или же покупка самолетов иностранного производства - опять-таки, учитывая скромные финансовые возможности, максимум двух типов. Первый вариант можно отмести сразу - за шесть лет поднять на крыло любой самолет с нуля нереально - максимум организовать лицензионное производство - и то под большим вопросом. В то же время наши военные и представители военной промышленности вместо накопления средств и конкретных шагов в направлении покупки иностранных машин, пошли по пути частичной или полной модернизации существующих советских самолетов.Таким образом, с сожалением стоит констатировать, что запущенные сразу несколько программ модернизации еще советской авиатехники пока что просто выкачивают скромные финансовые ресурсы и не имеют особой ценности для Воздушных сил. Изменится ли ситуация в ближайшие годы - пока совершенно непонятно. В этой связи очень важно улучшать и развивать наши отношения с НАТО и США, странами ЕС и настаивать на всевозможной поддержке украинской армии и в частности авиации. Реалии таковы.