На вооружение ВС Турции поступили модернизированные танки M60T

12 февраля 2024, 8:45

10 февраля первая партия модернизированных танков M60T передана командованию Сухопутных войск Турции.

В церемонии приняли участие глава оборонпрома Гёргюн, замминистра обороны Тюфекчи и командующий Cухопутными войсками Байрактароглу.

В ходе модернизации использовались электронные системы отечественного производства, что «приводит к полной независимости оборонной промышленности Турции» (Twitter-аккаунт министра оборонпрома Турции).M60T - усовершенствованная версия американского танка M60A3. Модернизацией последнего в 2002-2005 гг. занималась израильская военная компания Israel Military Industries (ныне IMI Systems).