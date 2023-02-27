27 февраля 2023, 14:15

Польша в скором времени передаст Украине 60 танков PT-91

По словам премьера, танки будут доставлены в Украину "в течение нескольких дней". PT-91 Twardy - это основной боевой танк Польши, который является модернизированной версией советского Т-72М.


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