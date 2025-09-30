Иран модернизирует системы обороны

30 сентября 2025, 10:15

«Иран укрепляет и модернизирует свои системы обороны, а вооруженные силы полностью готовы жестко ответить на любую угрозу или агрессию».

Об этом заявили глава Генштаба ВС Ирана Мусави и главнокомандующий КСИР Пакпур.«Мы готовы дать решительный и твердый ответ на любую угрозу или авантюру врага. Единство армии и КСИР является фактором поражения врага и гарантией защиты независимости, национальной безопасности, территориальной целостности Ирана и охраны идеалов революции», - подчеркнул Мусави (иранское информагентство Tasnim).Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о возможных израильских ударах по Ирану и после возобновления санкций ООН в отношении Исламской республики, которые предусматривают, помимо прочего, запрет на продажу вооружений Ирану.