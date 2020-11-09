Пентагон модернизирует проводное и беспроводное подключение с помощью Aruba

9 ноября 2020, 15:15

Модернизированные сети будут ежедневно поддерживать десятки тысяч устройств в штаб-квартире Министерства обороны США площадью более 6 миллионов квадратных метров.



Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, объявила, что штаб-квартира Министерства обороны США, Пентагон, модернизирует свои секретные и несекретные сети для ежедневной поддержки десятков тысяч устройств. Архитектура Aruba ESP предоставит Пентагону автоматизированную сетевую инфраструктуру, которая исключает ручные процессы, такие как сопоставление портов и начальная настройка коммутатора.

Модернизация сети повысит операционную эффективность и обеспечит пользователям автоматизированный безопасный доступ к устройствам. Это значительно снизит нагрузку IТ-отдела, в том числе временные затраты на обучение специалистов.

Пентагон, расположенный в Арлингтоне, штат Вирджиния, служит символом Вооруженных сил США. Офис Пентагона площадью более 6 миллионов квадратных метров — одно из крупнейших офисных зданий в мире.

Чтобы упростить администрирование, обучение и поддержку сети, Пентагон включил в стратегию модернизации объединение на общей платформе проводных и беспроводных решений, а также решений безопасности для всех уровней классификации сетей. К тому же Пентагон сосредоточился на поиске возможностей программно-определяемых сетей (SDN) и решения, которое могло бы взаимодействовать с другими поставщиками и системами. Кроме того, Пентагон расширяет и обновляет свою беспроводную сеть, добавляя 3 тысячи дополнительных точек доступа Aruba (AP).

Раньше Пентагон использовал в своих сетях устаревшую инфраструктуру проводной коммутации Cisco, срок службы которой подошел к концу. Теперь же заменяет устаревшие коммутаторы коммутаторами доступа Aruba на всех уровнях классификации. После завершения этого процесса проводное развертывание будет включать более 150 тысяч проводных портов.

Что касается SDN, Пентагон расширяет развертывание Aruba ClearPass Policy Manager, включая функцию бесцветных портов для безопасного управления доступом в своих сетях. В будущем Пентагон рассмотрит возможность использования ClearPass в целях унификации контроля доступа для проводного и беспроводного доступа во всех классификациях сетей.