В штаб-квартире ЦРУ запретили Telegram, - Bloomberg

30 января 2024, 12:45

Аналитики ЦРУ запретили запускать мессенджер на служебных компьютерах и на собственных гаджетах. Теперь, чтобы воспользоваться Telegram, сотрудникам приходится покидать территорию штаб-квартиры.

Telegram является полезным для аналитиков, которые специализируются на России. Особое внимание уделяется публикациям, связанным с войной в Украине, в частности на каналах Z-блогеров.При этом ЦРУ имеет официальный канал в Telegram. В прошлом году ведомство создало в мессенджере еще и отдельный канал для вербовки россиян.