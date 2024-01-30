В штаб-квартире ЦРУ запретили Telegram, - Bloomberg

Аналитики ЦРУ запретили запускать мессенджер на служебных компьютерах и на собственных гаджетах. Теперь, чтобы воспользоваться Telegram, сотрудникам приходится покидать территорию штаб-квартиры.
Telegram является полезным для аналитиков, которые специализируются на России. Особое внимание уделяется публикациям, связанным с войной в Украине, в частности на каналах Z-блогеров.
При этом ЦРУ имеет официальный канал в Telegram. В прошлом году ведомство создало в мессенджере еще и отдельный канал для вербовки россиян.