Арабские фонды Mubadala и Abu Dhabi CP купили бонды Telegram на $150 миллионов

24 марта 2021, 13:45

Два инвестиционных фонда из ОАЭ Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners купили облигации Telegram на сумму в $150 миллионов.

Об этом пишет Emirates News Agency. Обе компании вложили в мессенджер по $75 миллионов.

Обе компании приобрели пятилетние конвертируемые облигации. По словам источника «Ведомостей», $150 миллионов — это крупнейшая сумма, которую покупатели заплатили за бонды компании. Также утверждается, что половину облигаций компании выкупили для себя, а остальные 50 % — разместят для продажи европейским и российским фондам и банкам.



После получения инвестиций, Telegram, штаб-квартира которого находится в Дубае, намерен открыть офис в Абу-Даби. Таким образом компания намерена расширить своё присутствие в регионе.



«Для нас большая честь получить $150 миллионов инвестиций от Mubadala и Abu Dubai Catalyst Partners. Мы надеемся на дальнейшее развитие этого стратегического партнёрства не только на Ближнем Востоке и Северной Африке, но и во всём мире», — заявил основатель мессенджера Павел Дуров.



Первые слухи о продаже облигаций появились в середине февраля. Источники «Коммерсанта» утверждали, что мессенджер планирует привлечь миллиард долларов инвестиций, чтобы рассчитаться с долгами перед инвесторами TON.



В середине марта РБК сообщил, что Telegram разместил пятилетние облигации на сумму в миллиард долларов. Стоимость каждой ценной бумаги составила $1 тысяча, а стартовый лот для участия составлял $500 тысяч. Первые выплаты по бондам назначены на сентябрь 2021 года.

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