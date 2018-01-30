F-35B готовят к полетам с трамплина

30 января 2018, 11:15

Пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщила о том, что самолеты, разрабатываемые в рамках программы Joint Strike Fighter, достигли важного этапа в системной разработке и демонстрации.

Отметка в 100 000 летных часов знаменует собой высокий уровень зрелости программы Joint Strike Fighter. Есть все основания полагать, что уже до конца года в компании завершат разработку полнофункционального программного обеспечения 3F, что сделает эти самолеты полностью готовыми к бою. До уровня полной боевой готовности еще предстоит завершить испытания F-35B с выполнением взлетов с трамплина в сложных условиях, а также провести полеты версий F-35B и F-35C с нагрузками на предельных скоростях. Кроме того, на завершающей стадии находятся испытания точности вооружения.