Rolls-Royce испытала пробежкой самый быстрый электрический самолёт в мире

11 марта 2021, 18:10

Компания Rolls-Royce провела испытания пробежкой электрического самолёта Spirit of Innovation, который должен стать самым быстрым в мире самолётом с электрической тягой.

Установка мирового рекорда ожидается весной этого года. Аппарат Spirit of Innovation должен преодолеть отметку скорости в 300 миль в час (482 км/ч), что на треть быстрее предыдущего рекорда.



Актуальный мировой рекорд скорости среди электросамолётов был установлен аппаратом Siemens Extra 330LE в 2017 году и составил 210 миль в час (338 км/ч). Двигательная установка Siemens Extra 330LE обладала мощностью 260 кВт. В аппарате Spirit of Innovation компании Rolls-Royce смонтирована силовая установка мощностью 400 кВт (500 л.с.). Ожидается, что это позволит ему разогнаться до скорости свыше 300 миль в час и установить новый мировой рекорд.



По словам разработчиков, для питания электродвигателя в самолёте размещена батарея из 6000 ячеек, что стало «самым энергоёмким» элементом, который когда-либо устанавливался на электрические самолёты. Разработчики надеются, что в будущем конструкторские приёмы и технические решения, которые Rolls-Royce испытает в составе аппарата Spirit of Innovation, можно будет использовать в широком спектре решений, включая аэротакси.

«Это первый раз, когда самолет будет двигаться, используя питание от современной аккумуляторной батареи и силовой установки, которая является новаторской с точки зрения электрических технологий, — сказал Роб Уотсон (Rob Watson), директор Rolls-Royce Electrical. — Эта система и разрабатываемые возможности помогут позиционировать Rolls-Royce в качестве технологического лидера, предлагающего энергосистемы для рынка городской авиамобильности».

