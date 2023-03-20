Власти Британии поддержали инновационные исследования Rolls-Royce

20 марта 2023, 12:45

Ученые и инженеры Rolls-Royce работают над программой Micro-Reactor - технологией, которая обеспечит энергией жизнь и работу людей на Луне.

Подробности сообщило Космическое агентство Великобритании.Исследования направлены на то, чтобы использовать ядерную энергию для поддержки будущей лунной базы астронавтов. Это может значительно увеличить продолжительность лунных миссий и их научную ценность.Полученное государственное финансирование позволит привлечь к исследованиям ученых из ведущих британских научных центров. Также ожидается, что ядерная космическая энергетика создаст новые квалифицированные рабочие места по всей Великобритании.Особо отмечается, что в технологии микрореакторов Rolls-Royce могут применятся не только в космосе, но и в коммерческих и оборонных целях. А к отправке на Луну реактор будет готов к 2029 году.