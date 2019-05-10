В Великобритании испытали модель самолета без закрылков

10 мая 2019, 12:45

Специалисты Манчестерского университета и ученые британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Отмечается, что эта технология была испытана на беспилотнике модели Magma, детали которого были напечатаны на 3D-принтере. Такой дрон использует воздушные потоки для контроля своих движений. Их со сверхзвуковой скоростью через узкие щели на задней кромке крыла выпускает двигатель.

Летательный аппарат с такой технологией легче по весу, надежнее и дешевле в эксплуатации. Также модель Magma может маневрировать при помощи отклоняемого вектора тяги двигателя. Какое количество человек сможет перевезти готовый самолет, и с какой скоростью он будет двигаться, пока неизвестно.