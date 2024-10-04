BAE System планирует ремонтировать и производить в Украине гаубицы M777

4 октября 2024, 12:45

Генеральный директор подразделения BAE-Systems в Украине Кристиан Сиар рассказал об этом на полях DFNC2: Международного форума оборонных индустрий, который состоялся в Киеве, сообщает "Мілітарний".

Он отметил, что речь идет о сотрудничестве с украинской компанией, которая будет ремонтировать гаубицы."Есть несколько замечательных украинских компаний, которые чрезвычайно поразили BAE Systems. И, как я уже говорил, мы сотрудничаем с одной из них, чтобы начать техническое обслуживание. Это наша стратегия. Мы хотели бы перенести техническое обслуживание M777 в Украину, а затем, надеемся, также строить их здесь", — сказал он.