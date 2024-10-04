Компания из США планирует производить дроны Switchblade 600 в Украине

4 октября 2024, 11:45

Договор заключили на DFNC2: Международном форуме оборонных индустрий в Киеве, сообщает "Мілітарний".

Брет Хаш, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения барражирующих ударных систем AeroVironment, отметил, что сотрудничество с украинской стороной будет поэтапным.Над согласованием договора сейчас работают обе страны. На это может уйти около девяти месяцев. Относительно объемов будущего производства — цифру не называют. В то же время Брет Хаш отметил, что это будет несколько тысяч Switchblade 600 в год.Он отметил, что украинские военные используют Switchblade 600 не так, как планировалось. Изначально это оружие предоставлялось американским спецназовцам для ведения нерегулярных боевых действий и поражения подвижных целей. Украинские же военные применяют его для поражения целей стоимостью $20-25 млн, например, систем противовоздушной обороны "Панцирь" или "С-300".