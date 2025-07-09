Укроборонпром пропонує німецьким зброярам розгортати виробництво в Україні

9 июля 2025, 9:15

Команда Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» взяла участь у Німецько-української сесії оборонних індустрій DFNC2: German Edition, до якої долучилося понад 90 зброярських компаній та галузевих асоціацій, урядовці й дипломати.

На заході йшлося про сучасний стан партнерства між Україною та Німеччиною в оборонній сфері, ключові виклики та потенціал для подальшого розвитку співпраці.Учасники сесії зазначили, що між зброярами обох країн зміцнюється довіра, що дає змогу планувати та реалізовувати спільні проєкти та разом розбудовувати виробничі спроможності. Це сприяє не лише розвитку вітчизняної та німецької оборонних індустрій, але й глибшій інтеграції України в загальноєвропейську та трансатлантичну системи безпеки. Зброярі обговорили й питання застосування штучного інтелекту, появи перспективних платформ озброєнь, розвитку диджиталізації, вдосконалення регуляторної політики тощо. Також під час заходу відбулися окремі робочі зустрічі.«Ми пропонуємо німецьким колегам переходити від етапу постачання до етапу виробництва на території України. Це значно поліпшить забезпечення наших Сил борони озброєннями та військовою технікою, створить нові підприємства та робочі місця, а також зміцнить оборонні індустрії обох країн», – зазначив Генеральний директор АТ «УОП» Олег Гуляк.