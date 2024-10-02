Україна виробляє від 15 до 20 одиниць САУ "Богдана" щомісяця – Зеленський

2 октября 2024, 12:45

Україна виробляє 15 самохідних артилерійських установок "Богдана" щомісяця, повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

"Ми робимо наші "Богдани" – півтора десятка щомісяця, буває 20", – заявив голова держави.



У квітні Зеленський повідомляв, що Україна збільшила виробництво до 10 таких САУ на місяць.



Вже у липні президент зазначав, що Україна вийшла на темпи виробництва "Богдан", які дозволяють говорити про лідерство у Європі в цьому сегменті.



2С22 "Богдана" – українська колісна самохідна гаубиця. Стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр 155 мм. Дальність стрільби: 40-42 км осколково-фугасним, 45-60 км активно-реактивним снарядом.

15 вересня 2024 року голова Міноборони Данії повідомив, що країна замовила в Україні 18 таких САУ для ЗСУ у липні – і наразі захисники вже отримали системи.