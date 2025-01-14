Німеччина передала ЗСУ першу надсучасну САУ RCH 155

14 января 2025, 9:15

Церемонія передачі відбулася у місті Касселі, де виробляється ця військова техніка.

«Це сигнал про те, що Україна може покластися на нас», – заявив Пісторіус.Загалом Україна має отримати 54 таких 155-мм колісних САУ; такої артилерії немає ще в жодної країни світу. Україна стала першою, хто їх отримав.Вона позиціонується як перша у світі артилерійська система, яка може стріляти в русі. Дальність стрілянини – 54 км. Башта гармати може керуватися дистанційно, а отже, нею можна керувати зовні. Екіпаж нової та значною мірою автоматизованої артилерійської системи має складатися з двох солдатів.