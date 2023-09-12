У Румунії стартували протимінні тренування в рамках навчання "Сі Бриз 2023"

12 сентября 2023, 16:45

Церемонія відкриття відбулася за участі представників країн-учасниць, серед яких окрім України, Сполучених Штатів Америки та Румунії були присутні Великобританія, Болгарія, Турецька Республіка та Франція.



Метою тренувань є забезпечення безпеки цивільногосудноплавства, підготовка протимінних сил і засобів ВМС країн-партнерів до планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО, набуття відповідного рівня взаємосумісності з членами Північноатлантичного Альянсу до виконання завдань за призначенням та набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення протимінних дій та операцій.