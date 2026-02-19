Італія і Туреччина спільно розроблятимуть морські дрони

19 февраля 2026, 12:15

Турецька компанія HAVELSAN підписала меморандум із італійськими VN Maritime Technologies та Piloda Defence.



Турецька сторона надаватиме ключові технології — автономні системи управління, ПЗ, ШІ та захищений зв’язок, а італійські партнери відповідатимуть за платформу, інтеграцію, випробування й обслуговування.

Дрони створюватимуть передусім для потреб італійських військових і Середземноморського регіону з можливим експортом. Перший контракт очікують уже в першій половині року.Апарати зможуть працювати автономно, дистанційно або в гібридному режимі та виконувати завдання розвідки, охорони портів і кордонів, а також пошуково-рятувальні місії. Серед прикладів розробок HAVELSAN — надводний дрон Sancar (швидкість до 74 км/год, дальність до 740 км, автономність до 40 годин) і концепт підводного апарата Caka для ударних операцій.