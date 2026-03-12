Заняття проходитимуть у формі гри — з піснями, вправами, відео та простими діалогами, щоб діти легше опановували мову перед школою.
Последние новости
- Связь | Сегодня, 11:45
VoLTE lifecell перевів майже третину голосового трафіку на 4G
- Технологии | Сегодня, 11:15
ФБР: Иран может атаковать Калифорнию дронами
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Україна готова ділитися досвідом управління АЕС під час війни
- Технологии | Сегодня, 10:15
Bloomberg: Иран потерял более 90% ракетных установок
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Варшав’янин отримав штраф за стрім з аеропорту Шопена
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Иран заявил, что миру нужно подготовиться к цене на нефть в $200 за баррель
- Бизнес | Сегодня, 8:45
З 1 вересня англійська стане обов’язковою у дитсадках для дітей 5–6 років
- Бизнес | Сегодня, 8:15
Ціни на авіаквитки можуть зрости через ситуацію на Близькому Сході
- Бизнес | Вчера, 14:19
Польща береться за криптовалюту: контроль за переказами посилюється
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 5:54
Cablexpert NCT-31 - тестер для UTP, STP та коаксіальних кабелів
- Обзоры | 9 марта, 12:51
ТО и запчасти для квадроциклов 1000 см3: что нужно знать до покупки
- Обзоры | 7 марта, 9:04
RIVACASE 7812 - cумка-слінг для мобільних пристроїв
- Обзоры | 3 марта, 23:20
RIVACASE 8407 - компактний футляр для засобів особистої гігієни
- Интервью | 2 марта, 13:37
Юліан Зарембовський: "Px8 S2 - кращі навушники Bowers & Wilkins"
- Обзоры | 1 марта, 16:24
Cablexpert A-CF-COMBO15-01 - металева док-станція для 15 підключень одночасно
- Обзоры | 7 февраля, 20:25
Ajax NVR 8-channel - потужний відеореєстратор з цікавим софтом і не лише
- Обзоры | 7 февраля, 8:43
be quiet! Pure Power 13 M 750W (BP026EU) - тихий модульний блок живлення з "золотим" сертифікатом
- Обзоры | 6 февраля, 13:55
Logitech Zone Vibe 100 Rose - дівчача гарнітура для дзвінків та ігор
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 11:15
ФБР: Иран может атаковать Калифорнию дронами 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Україна готова ділитися досвідом управління АЕС під час війни 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Bloomberg: Иран потерял более 90% ракетных установок 0.00
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Варшав’янин отримав штраф за стрім з аеропорту Шопена 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Иран заявил, что миру нужно подготовиться к цене на нефть в $200 за баррель 0.00
- Бизнес | Сегодня, 8:45
З 1 вересня англійська стане обов’язковою у дитсадках для дітей 5–6 років 0.00
- Бизнес | Сегодня, 8:15
Ціни на авіаквитки можуть зрости через ситуацію на Близькому Сході 0.00
- Бизнес | Вчера, 14:19
Польща береться за криптовалюту: контроль за переказами посилюється 0.00
- Бизнес | Вчера, 13:15
США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту через дефіцит поставок 0.00