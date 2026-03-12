12 марта 2026, 8:45

З 1 вересня англійська стане обов’язковою у дитсадках для дітей 5–6 років

Заняття проходитимуть у формі гри — з піснями, вправами, відео та простими діалогами, щоб діти легше опановували мову перед школою.

