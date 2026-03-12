Варшав’янин отримав штраф за стрім з аеропорту Шопена

Мешканець Варшави вирішив транслювати в інтернеті, як відбувається контроль безпеки пасажирів та багажу в аеропорту Шопена.
Чоловік знімав все на натільну камеру, розмістивши її у лотку для рентгенівського огляду.
Трансляцію помітили служби безпеки аеропорту та передали інформацію прикордонній службі. Поліціянти встановили особу стрімера.
Чоловік пояснив, що транслював для близько 600 глядачів. За порушення правил його оштрафували на 3 тисячі злотих. Прикордонна служба нагадує, що в зонах контролю безпеки заборонено знімати фото та відео.