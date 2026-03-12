Варшав’янин отримав штраф за стрім з аеропорту Шопена

12 марта 2026, 9:45

Мешканець Варшави вирішив транслювати в інтернеті, як відбувається контроль безпеки пасажирів та багажу в аеропорту Шопена.

Чоловік знімав все на натільну камеру, розмістивши її у лотку для рентгенівського огляду.Трансляцію помітили служби безпеки аеропорту та передали інформацію прикордонній службі. Поліціянти встановили особу стрімера.Чоловік пояснив, що транслював для близько 600 глядачів. За порушення правил його оштрафували на 3 тисячі злотих. Прикордонна служба нагадує, що в зонах контролю безпеки заборонено знімати фото та відео.