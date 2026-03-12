Bloomberg: Иран потерял более 90% ракетных установок

12 марта 2026, 10:15

Иран лишился более 90% пусковых установок для ракет в ходе боевых действий против США и Израиля.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что США и Израиль «усвоили урок» после 12-дневной войны и теперь используют тактику уничтожения пусковых установок и командных пунктов.



Это лишает Иран возможности проводить масштабные удары. В отличие от самих ракет, установки нельзя разместить под землей или быстро заменить, что делает их уязвимыми и превращает в ключевую цель, говорится в статье.