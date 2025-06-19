У Израиля заканчиваются ракеты-перехватчики для систем ПРО Arrow

19 июня 2025, 10:15

У многих экпертов это вызывает обеспокоенность по поводу способности Израиля противостоять баллистическим ракетам из Ирана в том случае, если конфликт не будет разрешен в ближайшее время.

Об этом пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на американского чиновника.По словам источника, американские власти в течение последних нескольких месяцев знали о проблемах с запасами, и Вашингтон усиливал оборону Израиля своими системами на земле, на море и в воздухе.Система ПРО Arrow, включающая ракеты Arrow 2 и Arrow 3, была совместно разработана Израилем и США для перехвата баллистических ракет большой дальности. Она успешно отразила ракетные атаки Ирана 14 апреля и 1 октября 2024 г.