Иран представил новую баллистическую ракету

3 февраля 2025, 13:45

В ходе посещения президентом Ирана Пезешкианом Министерства обороны страны для ознакомления с оборонными и космическими новшествами была продемонстрирована баллистическая ракета «Этемад» с дальностью полета 1700 км.



Согласно источникам, ракета длиной 16 м и диаметром 1,25 м была представлена ​​как новейшая баллистическая ракета оборонного ведомства. Также она имеет управляемую боевую часть до момента удара.