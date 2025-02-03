В ходе посещения президентом Ирана Пезешкианом Министерства обороны страны для ознакомления с оборонными и космическими новшествами была продемонстрирована баллистическая ракета «Этемад» с дальностью полета 1700 км.
Согласно источникам, ракета длиной 16 м и диаметром 1,25 м была представлена как новейшая баллистическая ракета оборонного ведомства. Также она имеет управляемую боевую часть до момента удара.
3 февраля 2025, 13:45
Иран представил новую баллистическую ракету
В ходе посещения президентом Ирана Пезешкианом Министерства обороны страны для ознакомления с оборонными и космическими новшествами была продемонстрирована баллистическая ракета «Этемад» с дальностью полета 1700 км.
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