Ціни на авіаквитки можуть зрости через ситуацію на Близькому Сході

12 марта 2026, 8:15

За даними Reuters, авіаперельоти можуть стати дорожчими через війну на Близькому Сході.

Основна причина — різке подорожчання авіаційного пального: його вартість зросла приблизно з $85–90 до $150–200 за барель. Також авіакомпаніям доводиться змінювати маршрути, щоб не пролітати над небезпечними районами регіону.Через довші маршрути та більші витрати на пальне кількість рейсів на популярних напрямках може зменшуватися, що впливає на ціни. Найбільше це може відчутися на перельотах між Азією та Європою.