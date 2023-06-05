У 2023 році Україну очікує катастрофічне падіння народжуваності, - демограф

5 июня 2023, 15:45

"У 2021 році 1,2 дитини на одну жінку народжувалося. У 2023 році - 0,7. А для того, щоб забезпечити просте відтворення поколінь за українських умов смертності, треба, щоб пересічна жінка за своє життя народила десь 2,15 дитини", - такий прогноз в інтерв’ю «Українській правді» озвучила Елла Лібанова – директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи.

За її словами, після закінчення війни показник може зрости до 1,5 дитини на одну жінку, в ідеалі – 1,6. Проте це не зможе компенсувати тих втрат, яких зазнала Україна за час війни, включаючи масову еміграцію.