10 февраля 2023, 9:45

На порталі "Дія" стали доступними 5 нових послуг з усиновлення

Послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення. Окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача, на порталі з’явились нові сервіси:

- Усиновлення: продовження кандидатсва
- Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом
-Стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків
- Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом
- Усиновлення: зняття з обліку

Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хв, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку.

Тож більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично.
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