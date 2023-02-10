На порталі "Дія" стали доступними 5 нових послуг з усиновлення

10 февраля 2023, 9:45

Послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення. Окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача, на порталі з’явились нові сервіси:

- Усиновлення: продовження кандидатсва- Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом-Стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків- Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом- Усиновлення: зняття з облікуЗаповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хв, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку.Тож більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично.