На порталі "Дія" стали доступними 5 нових послуг з усиновлення

Послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення. Окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача, на порталі з’явились нові сервіси:
- Усиновлення: продовження кандидатсва
- Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом
-Стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків
- Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом
- Усиновлення: зняття з обліку
Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хв, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку.
Тож більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок — усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично.