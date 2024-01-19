19 января 2024, 10:15

Приблизно 3,6 млрд грн коштуватиме "Київстару" кібератака 12 грудня, — Reuters

Такі збитки обумовлені заходами, які компанія вжила, щоб компенсувати клієнтам незручності, спричинені збоєм.


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