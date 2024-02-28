В Україні підвищиться мінімальна зарплата

28 февраля 2024, 13:45

З 1-го квітня в нашій державі «мінімалка» з 7100 грн. виросте 8000 грн.



Таке підвищення є найбільшим за період повномасштабної війни, однак цього буде недостатньо навіть для того, щоб компенсувати темпи зростання цін.