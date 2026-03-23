Італія терміново шукає заміну катарському газу

23 марта 2026, 12:15

Італія почала переговори з кількома країнами, щоб компенсувати можливу втрату поставок газу з Катару. Про це повідомив міністр енергетики Ґільберто Пікетто Фратін.

За його словами, атаки Ірану на Катар фактично зупинили експорт природного газу, а удари по СПГ-заводу, який уже був зупинений, суттєво вплинули на зростання світових цін.Щоб покрити дефіцит, Італія веде переговори зі США, Азербайджаном та Алжиром.Проблема пов’язана з тим, що італійська компанія Edison має довгостроковий контракт із QatarEnergy на постачання 6,4 млрд кубометрів газу на рік, що становить майже 10% річного споживання газу в країні.У березні Катар оголосив форс-мажор і повідомив Edison, що не зможе виконати свої контрактні зобов’язання щодо поставок у квітні.