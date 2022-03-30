Европа ищет способ снизить зависимость от российского газа

30 марта 2022, 11:45

Турция, Израиль и США провели переговоры о доставке газа из Иракского Курдистана в Европу через Турцию, сообщает Reuters.

"В свете последних событий в Украине сотрудничество по проекту газопровода EastMed с участием Турции может быть выходом ЕС для снижения зависимости от поставок российского газа. Персидский залив является единственным реалистичным и оперативным вариантом для ЕС. Поставки природного газа из Ирана и Катара через Турцию являются жизнеспособным сценарием на данном этапе. Оба сценария, в которых Турция играет жизненно важную роль", – говорится о роли Турции в снижении зависимости ЕС от российского газа.