Европейские трейдеры хранят газ в Украине, несмотря на военные риски — Reuters

9 августа 2023, 10:15

После вторжения рф в Украину, ЕС стремился увеличить объемы хранения газа, чтобы компенсировать сокращение российских поставок.

Ожидается, что уже к 1 ноября хранилища Евросоюза будут заполнены на 90%, сообщает Reuters.Поэтому для Европы, хранение газа в Украине это возможность воспользоваться низкими ценами и имеющимися мощностями. Как отметили в "Нафтогаз Украина", иностранные клиенты могут занять более 10 млрд. кубометров хранилищ из более 30 млрд. имеющихся.Чешский энергетический холдинг EPH заявил, что использование украинских хранилищ — признак доверия к стране."Мы верим в надежность систем транспортировки и хранения газа Украины, которые зарекомендовали себя даже в столь сложной обстановке военного времени", — сказал председатель правления EPH Мирослав Хаско.