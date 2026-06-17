ЕС прекращает импорт трубопроводного газа из РФ по краткосрочным контрактам

17 июня 2026, 13:45

В Евросоюзе сегодня вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад.

Это решение — первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России.Соответствующее соглашение совет и парламент Евросоюза приняли в конце прошлого года. В январе страны ЕС проголосовали за полный отказ от российского газа в 2027 г. Страны блока должны будут проверять, где произведен газ, перед разрешением поставки. Для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 г., запрет на СПГ начал действовать с 25 апреля.

C 1 января 2027 г. запрет будет действовать в отношении долгосрочных контрактов на импорт СПГ.