5 мая 2022, 13:45

Италия откажется от кондиционеров, чтобы уменьшить зависимость от газа

Этим летом правительство Италии изменит свои требования к кондиционированию воздуха в общественных зданиях в попытке снизить зависимость от российского газа.

Об этом сообщило издание Politico.

Согласно новым правилам, получившим название Operation Thermostat в итальянских СМИ, температура кондиционирования воздуха в общественных зданиях, включая школы и правительственные министерства, не может быть ниже 27 градусов по Цельсию.

Эти меры были приняты в парламенте на прошлой неделе после повышения цен на энергоносители и попыток правительства диверсифицировать импорт газа в Италию - страна импортирует около 40 процентов своего газа из РФ.
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