Италия откажется от кондиционеров, чтобы уменьшить зависимость от газа

5 мая 2022, 13:45

Этим летом правительство Италии изменит свои требования к кондиционированию воздуха в общественных зданиях в попытке снизить зависимость от российского газа.

Об этом сообщило издание Politico.Согласно новым правилам, получившим название Operation Thermostat в итальянских СМИ, температура кондиционирования воздуха в общественных зданиях, включая школы и правительственные министерства, не может быть ниже 27 градусов по Цельсию.Эти меры были приняты в парламенте на прошлой неделе после повышения цен на энергоносители и попыток правительства диверсифицировать импорт газа в Италию - страна импортирует около 40 процентов своего газа из РФ.